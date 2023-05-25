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ТЭК 25.05.2023 22:25

Еврокомиссия в 2023г ожидает сокращения спроса на газ в ЕС на 60 млрд куб. м

Потребление природного газа в Европейском союзе сократится на 60 млрд кубометров в текущем году по сравнению со средним показателем за последние пять лет благодаря мерам экономии, говорится во внутреннем документе Еврокомиссии, оказавшемся в распоряжении Financial Times.

Объем снижения будет сильнее, чем весь ожидаемый импорт российского газа в ЕС в 2023 году, отмечается в документе.

Если прогноз ЕК сбудется, это приведет к избытку предложения и резкому снижению цен на энергоноситель, предупредил Хеннинг Глойштейн из Eurasia Group.

В прошлом году страны Евросоюза договорились о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с августа 2022 по март 2023 года. В марте было решено продлить эту договоренность еще на один год.

Тем временем обязательные к исполнению меры по экономии газа были приняты только в 14 государствах ЕС. При этом 60% сокращения спроса обеспечили пять стран: Германия, Франция, Италия, Испания и Португалия. Тем временем Болгария, Латвия и Румыния и вовсе не вводили никаких мер экономии, отмечает FT.

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Тэги: ЕС, ГАЗ, СПРОС, ПРОГНОЗЫ


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