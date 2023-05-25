Дания и Нидерланды возглавили европейскую группу по обучению украинских пилотов на F-16 - Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Данию и Нидерланды за решение возглавить европейскую коалицию по тренировке военнослужащих Украины на истребителях F-16 и выразил надежду, что другие страны присоединятся к инициативе.

"Я особенно хочу поблагодарить Данию и Нидерланды, которые решили возглавить европейскую коалицию по обучению украинских пилотов использованию F-16", - сказал Остин на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, министры обороны этих двух стран в ближайшие недели вместе с США и другими союзниками будут работать над разработкой плана подготовки пилотов.

Он отметил, что Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша уже предложили свою помощь в тренировке украинских летчиков.

"Мы ожидаем, что еще больше стран присоединятся к этой инициативе в ближайшее время", - добавил он.

Накануне пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер указал, что обучение и любая возможная передача истребителей F-16 Украине предназначены для удовлетворения ее средне- и долгосрочных оборонных потребностей, а не для использования в краткосрочной перспективе.

21 мая президент США Джо Байден заявлял, что поставок этих самолетов в ближайшей перспективе ждать не стоит. Он пояснил, что, по его мнению, для военных операций, которые сейчас планирует Киев, F-16 не нужны. Также Байден сказал, что получил от президента Украины Владимира Зеленского заверения в том, что украинская сторона в случае получения F-16 не будет применять их против российской территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 23 мая журналистам, что поставки Украине боевых самолетов не способны коренным образом изменить ситуацию на фронте, однако это будет свидетельствовать о все большей вовлеченности стран Запада в конфликт.