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Внешняя политика 25.05.2023 22:04

Путин на встрече с Пашиняном: разблокирование транспортного сообщения будет способствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку

Вопросы разблокирования транспортного сообщения будут обсуждаться на трехсторонней встрече президентов России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Трехсторонний саммит должен пройти в четверг после того, как состоятся отдельные встречи Путина с каждым из лидеров. Встреча с Алиевым уже состоялась, а в данный момент идут переговоры президента РФ и Пашиняна.

"Мы сейчас с премьером Пашиняном Николом Воваевичем тоже еще раз с глазу на глаз все это обсуждали, у нас еще будет возможность поговорить в трехстороннем формате по вопросам разблокирования транспортного сообщения. Вопросы очень важные, чувствительные", - сказал Путин на встрече с Пашиняном.

И добавил: "Уверен, что если мы в конце концов, несмотря на все сложности, добьемся решения этих вопросов, то это, вне всяких сомнений, пойдет на пользу как Армении, так и Азербайджану, и не только двум странам, но и на пользу всему региону, потому что в этом заинтересованы многие государства".

Путин считает, что это будет способствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку по всем векторам, в том числе и по политическому, с точки зрения обеспечения безопасности тех людей, которые проживают на этой территории.

Путин также подчеркнул: "Вы знаете нашу позицию по поводу нашего трехстороннего заявления в отношении (Лачинской дороги - ИФ), мы никогда ее не меняли".

В свою очередь, Пашинян заявил о готовности разблокирования региональных транспортных коммуникаций в регионе.

"Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций. Мы готовы приступить к разблокировке всех транспортных, экономических связей и коммуникаций на основе суверенитета и юрисдикции нашей страны", - сказал Пашинян.

По его словам, пограничные службы Армении "готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств, железнодорожных составов через территорию Армении".

"Ожидаем, что и азербайджанская железная дорога будет открыта для грузов, железнодорожных составов Армении через Нахчыван, через Азербайджан в Россию, в Иран. Ожидаем решения этого вопроса на паритетной основе, на основе суверенитета и юрисдикции стран", - отметил Пашинян.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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