США осуждают перемещение российского ядерного оружия в Беларусь

США решительно осуждают перемещение российского ядерного оружия в Беларусь, однако пока не видят повода пересматривать готовность своих ядерных сил, заявил представитель госдепа Мэттью Миллер.

"Я не буду говорить ни о каких фактах или оценках, которые у нас могут быть. Я скажу, что мы решительно осуждаем эту договоренность, это очередной образец безответственного поведения, которое мы наблюдаем со стороны РФ", - заявил Миллер во время брифинга, отвечая на вопрос о размещении российского ядерного оружия в Беларуси.





Он вновь заявил, что в США "не видят причин менять свой подход в том, что касается готовности ядерных сил".





Ранее в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перемещение российского тактического ядерного оружия в республику уже началось. На уточняющий вопрос, находится ли ТЯО уже в Беларуси, Лукашенко заявил, что уточнит это по возвращении в республику.