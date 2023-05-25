США осуждают перемещение российского ядерного оружия в Беларусь

США решительно осуждают перемещение российского ядерного оружия в Беларусь, однако пока не видят повода пересматривать готовность своих ядерных сил, заявил представитель госдепа Мэттью Миллер.
"Я не буду говорить ни о каких фактах или оценках, которые у нас могут быть. Я скажу, что мы решительно осуждаем эту договоренность, это очередной образец безответственного поведения, которое мы наблюдаем со стороны РФ", - заявил Миллер во время брифинга, отвечая на вопрос о размещении российского ядерного оружия в Беларуси.
Он вновь заявил, что в США "не видят причин менять свой подход в том, что касается готовности ядерных сил".
Ранее в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перемещение российского тактического ядерного оружия в республику уже началось. На уточняющий вопрос, находится ли ТЯО уже в Беларуси, Лукашенко заявил, что уточнит это по возвращении в республику.
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