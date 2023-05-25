Ермак: территориальных компромиссов у Украины не будет

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выступает против медиации в отношениях с Россией, а принудить Украину к переговорам до вывода войск с ее территории невозможно.

«Именно это я объяснил китайскому и бразильскому посланникам, что нет такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство говорить с россиянами - пока у нас стоят войска РФ. Ее не существует», - сказал он в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Ермака, «все люди, которые находятся в Украине после 24 февраля, сделали для себя выбор. Очень важно, что они увидели, что мы будем бороться до конца, не остановимся. И любой, кто считает, что существует что-то, что нас может к переговорам с Россией в нынешних условиях принудить, глубоко ошибается».

Он также отметил, что с представителями лидеров Бразилии и Китая был «достаточно откровенный разговор».

«Обоим я честно сказал, что Украина очень благодарна за желание принимать участие, за реакцию. Но у Украины есть свой мирный план, и что мы считаем справедливым - раз война идет на нашей территории, то основой урегулирования должен быть украинский план. Президент Владимир Зеленский четко обозначил: в Украине готовы их слышать и слушать, поэтому для этого мы их пригласили принять участие в Саммите мира», - сказал Ермак.

«Вторая наша позиция, которую мы донесли представителям Китая и Бразилии: мы против медиации. Все мы помним Нормандский формат. Я точно в нем два года прожил. Могу сказать, что вот так сидеть и смотреть, как мы там на повышенных тонах с русскими что-то там обсуждали – ну это все не работает», - отметил глава Офиса президента.

«Не мы начали эту войну. Нам не нужна российская земля. Мы боремся за свое. Но территориальных компромиссов у нас не будет. Очень важно было это сказать спецпредставителям. Во всем остальном – давайте говорить», – сказал Ермак.