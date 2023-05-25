Ермак: территориальных компромиссов у Украины не будет

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выступает против медиации в отношениях с Россией, а принудить Украину к переговорам до вывода войск с ее территории невозможно.
«Именно это я объяснил китайскому и бразильскому посланникам, что нет такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство говорить с россиянами - пока у нас стоят войска РФ. Ее не существует», - сказал он в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По словам Ермака, «все люди, которые находятся в Украине после 24 февраля, сделали для себя выбор. Очень важно, что они увидели, что мы будем бороться до конца, не остановимся. И любой, кто считает, что существует что-то, что нас может к переговорам с Россией в нынешних условиях принудить, глубоко ошибается».
Он также отметил, что с представителями лидеров Бразилии и Китая был «достаточно откровенный разговор».
«Обоим я честно сказал, что Украина очень благодарна за желание принимать участие, за реакцию. Но у Украины есть свой мирный план, и что мы считаем справедливым - раз война идет на нашей территории, то основой урегулирования должен быть украинский план. Президент Владимир Зеленский четко обозначил: в Украине готовы их слышать и слушать, поэтому для этого мы их пригласили принять участие в Саммите мира», - сказал Ермак.
«Вторая наша позиция, которую мы донесли представителям Китая и Бразилии: мы против медиации. Все мы помним Нормандский формат. Я точно в нем два года прожил. Могу сказать, что вот так сидеть и смотреть, как мы там на повышенных тонах с русскими что-то там обсуждали – ну это все не работает», - отметил глава Офиса президента.
«Не мы начали эту войну. Нам не нужна российская земля. Мы боремся за свое. Но территориальных компромиссов у нас не будет. Очень важно было это сказать спецпредставителям. Во всем остальном – давайте говорить», – сказал Ермак.
Туркменбашинский комплекс НПЗ в январе-апреле переработал 1,5 млн т нефти
Американская Air Products вложит $1 млрд в комплекс по переработке газа в Узбекистане
Еврокомиссия в 2023г ожидает сокращения спроса на газ в ЕС на 60 млрд куб. м
Правительство Азербайджана обсудило Госпрограмму обновления и капремонта жилищного фонда до 2029г
В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19
ГАТ утвердило критерии присвоения звезд гостиницам в Азербайджане
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении пройдет в Москве
Путин, Алиев и Пашинян завершили встречу в Кремле
Путин: через неделю вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении встретятся и «зачистят» остающиеся вопросы
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
Старший преподаватель Бакинской высшей школы нефти Айгюль Мусаева выбрана «Ментором года»
В Бакинской высшей школе нефти состоялся Форум дебатов, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС