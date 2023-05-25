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Дальнее зарубежье 25.05.2023 23:06

Украина станет членом НАТО, вопрос лишь в том, когда это произойдет – Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина вступит в НАТО.

«Мы, как адекватные люди, понимаем, что полноценным членом НАТО Украина станет, естественно, когда позволит ситуация с безопасностью. Но этот момент принципиален: речь идет именно о «когда», а не «если», - сказал Ермак в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, «сегодня наша запросная позиция понятна». «Первое – это приглашение стать членом НАТО в условиях, "когда ситуация с безопасностью это позволит". Второе - гарантии безопасности на пути в НАТО», - подчеркнул он.

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Тэги: ЕРМАК, НАТО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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