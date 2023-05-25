Украина станет членом НАТО, вопрос лишь в том, когда это произойдет – Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина вступит в НАТО.
«Мы, как адекватные люди, понимаем, что полноценным членом НАТО Украина станет, естественно, когда позволит ситуация с безопасностью. Но этот момент принципиален: речь идет именно о «когда», а не «если», - сказал Ермак в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, «сегодня наша запросная позиция понятна». «Первое – это приглашение стать членом НАТО в условиях, "когда ситуация с безопасностью это позволит". Второе - гарантии безопасности на пути в НАТО», - подчеркнул он.
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