Украина станет членом НАТО, вопрос лишь в том, когда это произойдет – Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина вступит в НАТО.

«Мы, как адекватные люди, понимаем, что полноценным членом НАТО Украина станет, естественно, когда позволит ситуация с безопасностью. Но этот момент принципиален: речь идет именно о «когда», а не «если», - сказал Ермак в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, «сегодня наша запросная позиция понятна». «Первое – это приглашение стать членом НАТО в условиях, "когда ситуация с безопасностью это позволит". Второе - гарантии безопасности на пути в НАТО», - подчеркнул он.