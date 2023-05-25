Ситуация на Южном Кавказе развивается в сторону урегулирования - Путин

Ситуация на Южном Кавказе, несмотря на трудности, развивается в сторону урегулирования, остающиеся между Арменией и Азербайджаном вопросы носят технический характер и преодолимы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которые все еще достаточно, в целом ситуация развивается в направлении урегулирования", - сказал он на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

"Есть до сих пор неурегулированные вопросы, но на мой взгляд, и мы разговаривали об этом и с коллегами с азербайджанской стороны, и с коллегами с армянской стороны, они носят чисто технический характер", - продолжил президент РФ.

По словам Путина, "вопрос в терминологиях".

Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов, но на наш взгляд, я имею в виду всех нас троих, это - преодолимые препятствия. По большому счету, их не существует. Это - чисто технические вопросы", - добавил он.

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