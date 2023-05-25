Путин: через неделю вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении встретятся и «зачистят» остающиеся вопросы

Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении через неделю встретятся и доработают остающиеся вопросы, связанные с разблокированием транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

На трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве президент РФ Владимир Путин отметил, что остающиеся проблемы в разблокировании транспортных коммуникаций чисто технические, он заметил, что, по мнению всех трех участников, это преодолимое препятствие.

"Поэтому мы сейчас договорились о том, что в ближайшее время - через неделю, сейчас попрошу коллег согласовать эту дату, встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств и "не зачищенные" пока, так скажем, вопросы снимут", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что это хорошая договоренность, которая вселяет надежду на то, что не решенные до сих пор вопросы будут решены.

Обратившись к азербайджанской и армянской сторонам с вопросом, устраивает ли их такой срок для подготовки к встрече вице-премьеров, Путин получил утвердительные ответы.