Путин, Алиев и Пашинян завершили встречу в Кремле

Трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении завершилась в Кремле, она продолжалась около 20 минут, передает корреспондент "Интерфакса". Трехсторонней беседе предшествовали отдельные встречи Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Затем лидеры встретились вместе за "круглым столом". Открывая встречу, президент РФ отметил, что до этого лидеры беседовали в закрытом формате.

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