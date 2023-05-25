Путин, Алиев и Пашинян завершили встречу в Кремле

Трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении завершилась в Кремле, она продолжалась около 20 минут, передает корреспондент "Интерфакса".
Трехсторонней беседе предшествовали отдельные встречи Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Затем лидеры встретились вместе за "круглым столом".
Открывая встречу, президент РФ отметил, что до этого лидеры беседовали в закрытом формате.
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