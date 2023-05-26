Встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении пройдет в Москве

Встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении состоится на следующей неделе в Москве, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"В Москве", - сказал Оверчук журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
У него уточнили, возможна ли после данных переговоров еще одна встреча лидеров трех стран.
"Как решат", - сказал вице-премьер.
По словам Оверчука, в ходе встречи вице-премьеров, в частности, будет обсуждаться порядок пересечения границ между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что обе страны "одинаково понимают, как должно идти разблокирование".
"Сейчас мы говорим о технических деталях. Это очень важные детали, потому что речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля. Это очень важно", - сказал Оверчук.
"Конкретно как раз будем говорить о том, какой будет порядок пересечения и какие процедуры будут", - добавил он.
Отдел новостей
Ермак: территориальных компромиссов у Украины не будет
Путин на встрече с Пашиняном: разблокирование транспортного сообщения будет способствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку
В Карсе прошли тактические учения азербайджанских и турецких военных
Туркменбашинский комплекс НПЗ в январе-апреле переработал 1,5 млн т нефти
Американская Air Products вложит $1 млрд в комплекс по переработке газа в Узбекистане
Еврокомиссия в 2023г ожидает сокращения спроса на газ в ЕС на 60 млрд куб. м
Правительство Азербайджана обсудило Госпрограмму обновления и капремонта жилищного фонда до 2029г
В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19
ГАТ утвердило критерии присвоения звезд гостиницам в Азербайджане
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
Старший преподаватель Бакинской высшей школы нефти Айгюль Мусаева выбрана «Ментором года»
В Бакинской высшей школе нефти состоялся Форум дебатов, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС