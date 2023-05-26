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Регион 26.05.2023 00:00

Встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении пройдет в Москве

Встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении состоится на следующей неделе в Москве, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"В Москве", - сказал Оверчук журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

У него уточнили, возможна ли после данных переговоров еще одна встреча лидеров трех стран.

"Как решат", - сказал вице-премьер.

По словам Оверчука, в ходе встречи вице-премьеров, в частности, будет обсуждаться порядок пересечения границ между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что обе страны "одинаково понимают, как должно идти разблокирование".

"Сейчас мы говорим о технических деталях. Это очень важные детали, потому что речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля. Это очень важно", - сказал Оверчук.

"Конкретно как раз будем говорить о том, какой будет порядок пересечения и какие процедуры будут", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ


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