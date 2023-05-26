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Дальнее зарубежье 26.05.2023 19:06

Средства Минфина США закончатся 9 июня - Goldman

Финансовые резервы Минфина США 2 июня будут едва превышать $30 млрд, а к 9 июня закончатся совсем, прогнозируют экономисты Goldman Sachs Алек Филипс и Тим Крупа.

При этом они оптимистично оценивают вероятность заключения сделки о повышении лимита на государственные заимствования уже в пятницу или субботу, пишет MarketWatch.

Вероятность полноценной сделки, предусматривающей долгосрочное повышение потолка госдолга, оценивается экспертами Goldman в 80%, шансы на краткосрочное решение - в 10%, и еще 10% составляет вероятность, что Конгресс не сможет договориться с Белым домом вовремя.

Представители администрации президента Джо Байдена и республиканского большинства в Палате представителей близки к заключению соглашения об увеличении лимита на госзаимствования на два года, написал ранее The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. В таком случае Палата сможет провести голосование об одобрении соглашения во вторник, 30 мая, поскольку в понедельник в США празднуется День поминовения.

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Тэги: США, МИНФИН, СРЕДСТВА, ДЕФОЛТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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