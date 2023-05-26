Спецпредставитель генсека НАТО обсудил с властями Азербайджана мирный процесс между Баку и Ереваном

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина сообщил в пятницу, что провел в Баку встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником президента страны Хикметом Гаджиевым, в ходе которых обсудил состояние мирного процесса между Баку и Ереваном.

«Хорошие встречи в Баку с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и помощником президента Хикметом Гаджиевым. Обсудили двустороннее сотрудничество между НАТО и Азербайджаном, роль Азербайджана в энергетической безопасности и состояние мирного процесса после недавних переговоров», - написал Коломина в пятницу в твиттере.

Он добавил, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Р.Керимов