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Внешняя политика 26.05.2023 14:12

Спецпредставитель генсека НАТО обсудил с властями Азербайджана мирный процесс между Баку и Ереваном

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина сообщил в пятницу, что провел в Баку встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником президента страны Хикметом Гаджиевым, в ходе которых обсудил состояние мирного процесса между Баку и Ереваном.

«Хорошие встречи в Баку с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и помощником президента Хикметом Гаджиевым. Обсудили двустороннее сотрудничество между НАТО и Азербайджаном, роль Азербайджана в энергетической безопасности и состояние мирного процесса после недавних переговоров», - написал Коломина в пятницу в твиттере.

Он добавил, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Р.Керимов

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Тэги: КОЛОМИНА, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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