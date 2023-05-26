Нидерланды добиваются от США разрешения на поставки Киеву F-16 после обучения украинских летчиков

Власти Нидерландов ведут обсуждения с американской стороной, пытаясь добиться разрешения на поставки Украине истребителей F-16 по завершению обучения украинских летчиков, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"За прошедшие недели правительство Нидерландов инициировало обсуждения с официальными лицами США, чтобы получить от администрации президента США Джо Байдена зеленый свет на поставку истребителей", - информирует Bloomberg.

По словам собеседников агентства, "Нидерланды вероятнее всего отправят Украине F-16 после обучения пилотов". Один из источников отметил, что правительство страны уже изучает и обсуждает с союзниками план по возможному развертыванию истребителей.

При этом, пишет Bloomberg, несмотря на стремление Нидерландов "как можно скорее нарастить возможности ПВО Украины", обучение пилотов и возможные их поставки Киеву могут занять "многие месяцы".

Коалицию по подготовке украинских пилотов для F-16 возглавляют Нидерланды и Дания. Ранее на этой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что министры обороны этих двух стран в ближайшие недели вместе с США и другими союзниками будут работать над разработкой плана подготовки пилотов. Он отметил, что Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша уже предложили свою помощь в тренировке украинских летчиков.