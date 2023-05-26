Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8254 RUR   0.0212 GBR   2.0967 TRY   0.085

Цена на нефть

25.05 $/bbl +/- WTI 71.83 -2.51 Brent 76.26 -2.10

Регион 26.05.2023 14:17

Песков заявляет о возможности выйти на подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном в обозримой перспективе

На встрече вице-премьеров Азербайджана и Армении в Москве нет задачи завершить подготовку к подписанию мирного договора, но поменявшиеся обстоятельства позволяют достичь этой цели в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть общая точка зрения, что есть понимание глав государств, как это решать. И поэтому на рабочем уровне уже не должно создаваться каких-то искусственных препятствий. Какой-то задачи финализировать все до конца не ставится. Потому что главное - это конечный результат, за временем здесь никто не гонится", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Он отметил, что встреча профильных вице-премьеров состоится в конце следующей недели в Москве, где они будут "дошлифовывать те вопросы, по которым есть принципиальное понимание, как их решать, но нужно еще договориться по деталям". "Они будут это проговаривать", - сказал Песков.

По его словам, "вряд ли сейчас кто-то может спрогнозировать точную дату выхода на подписание мирного договора".

"Хотя, опять же, как говорилось вчера на встрече, сейчас во многом поменялись обстоятельства. И концептуально эти поменявшиеся обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора", - отметил представитель Кремля.

О предстоящей встрече вице-премьеров Азербайджана и Армении сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи накануне в Москве с руководителями двух стран, в ходе которой были обсуждены вопросы урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Как отметил Путин на встрече, остающиеся проблемы в разблокировании транспортных коммуникаций чисто технические. Как он сказал, по мнению всех трех участников, это преодолимое препятствие. "Поэтому мы сейчас договорились о том, что в ближайшее время - через неделю, сейчас попрошу коллег согласовать эту дату, встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств и "не зачищенные" пока, так скажем, вопросы снимут", - сказал президент РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕСКОВ


Похожие новости


Встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении пройдет в Москве Путин, Алиев и Пашинян завершили встречу в Кремле Москва и Анкара обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном Путин на встрече с Пашиняном: разблокирование транспортного сообщения будет способствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку Путин ожидает, что на встрече с Алиевым и Пашиняном удастся выйти на путь конструктивного развития ситуации между Арменией и Азербайджаном Пашинян отправился с визитом в Россию Москва продолжит диалог с Ереваном по дальнейшему участию Армении в ОДКБ - Песков Пашинян: Запад не оказывает на Армению давления по вопросу о российском присутствии Позиции Баку и Еревана по мирному договору удалось сблизить - Лавров Москва будет добиваться выполнения договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az