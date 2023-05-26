Песков заявляет о возможности выйти на подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном в обозримой перспективе

На встрече вице-премьеров Азербайджана и Армении в Москве нет задачи завершить подготовку к подписанию мирного договора, но поменявшиеся обстоятельства позволяют достичь этой цели в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть общая точка зрения, что есть понимание глав государств, как это решать. И поэтому на рабочем уровне уже не должно создаваться каких-то искусственных препятствий. Какой-то задачи финализировать все до конца не ставится. Потому что главное - это конечный результат, за временем здесь никто не гонится", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Он отметил, что встреча профильных вице-премьеров состоится в конце следующей недели в Москве, где они будут "дошлифовывать те вопросы, по которым есть принципиальное понимание, как их решать, но нужно еще договориться по деталям". "Они будут это проговаривать", - сказал Песков.

По его словам, "вряд ли сейчас кто-то может спрогнозировать точную дату выхода на подписание мирного договора".

"Хотя, опять же, как говорилось вчера на встрече, сейчас во многом поменялись обстоятельства. И концептуально эти поменявшиеся обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора", - отметил представитель Кремля.

О предстоящей встрече вице-премьеров Азербайджана и Армении сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи накануне в Москве с руководителями двух стран, в ходе которой были обсуждены вопросы урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Как отметил Путин на встрече, остающиеся проблемы в разблокировании транспортных коммуникаций чисто технические. Как он сказал, по мнению всех трех участников, это преодолимое препятствие. "Поэтому мы сейчас договорились о том, что в ближайшее время - через неделю, сейчас попрошу коллег согласовать эту дату, встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств и "не зачищенные" пока, так скажем, вопросы снимут", - сказал президент РФ.