ГААД получит свыше 31 млн манатов на капремонт автодороги Горадиз-Зангилан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз-Зангилан в Зангиланском районе. Документ опубликован на сайте главы государства. Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 31,4 млн манатов. Протяженность автодороги, которая находится на территории экономической зоны Восточный Зангезур, составляет 61 км. Средства на строительные работы будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год. Б.Рустамбеков

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