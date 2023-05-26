ГААД получит свыше 31 млн манатов на капремонт автодороги Горадиз-Зангилан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз-Зангилан в Зангиланском районе.
Документ опубликован на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 31,4 млн манатов.
Протяженность автодороги, которая находится на территории экономической зоны Восточный Зангезур, составляет 61 км.
Средства на строительные работы будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.
Б.Рустамбеков
GoldenPay увеличила в 2022г прибыль в 1,5 раза
В Азербайджане за 24 часа выявили 14 случаев COVID-19
Туроператоры Дагестана посетят Азербайджан
Правительство Азербайджана обсудило Госпрограмму обновления и капремонта жилищного фонда до 2029г
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Армия Сербии приведена в полную боеготовность из-за осложнения ситуации на севере Косово
Нидерланды добиваются от США разрешения на поставки Киеву F-16 после обучения украинских летчиков
Песков заявляет о возможности выйти на подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном в обозримой перспективе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС