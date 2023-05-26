В Азербайджане надеются на подписание мирного договора с Арменией в Кишиневе

В Баку надеются на подписание мирного договора с Ереваном 1 июня в Кишиневе, где на «полях» саммита Европейского политического сообщества ожидается встреча лидеров Азербайджана и Армении.
«Надеемся, что 1 июня в Кишиневе, наконец, удастся подписать мирный договор (между Азербайджаном и Арменией – ИФ-Аз)», - заявила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева журналистам, слова которой приводит Reuters.
«Это исторический момент, который нельзя упустить», - сказала она.
Р.Керимов
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