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Финансы 26.05.2023 15:09

GoldenPay увеличила в 2022г прибыль в 1,5 раза

Чистая прибыль азербайджанской компании онлайн-платежей ОАО «GoldenPay» по итогам 2022 года составила 2 млн 147,517 тыс. манатов, что в 1,5 раза больше показателя 2021 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на аудированный финансовый отчет компании, доходы GoldenPay за 2022 год составили 11 млн 155,208 тыс. манатов (+ 32,8%).

Компания увеличила активы на 59,3% - до 6 млн 625,556 тыс. манатов,

В структуре активов объем денежных средств и их эквивалентов за 2022 год увеличился в 2,5 раза, достигнув 2 млн 247,395 тыс. манатов.

Обязательства компании в 2022 году выросли на 18,9% - до 2 млн 10,456 тыс. манатов.

Капитал компании вырос в 1,9 раза - до 4 млн 615,1 тыс. манатов. Уставный капитал равен 571 тыс. манатов (без изменений).

Нераспределенная прибыль на начало 2023 года оценивается в 4 млн 38,948 тыс. манатов (рост в 2,1 раза).

ОАО GoldenPay компания на рынке онлайн-платежей Азербайджана начала свою деятельность в декабре 2008 года после получения необходимых онлайн-сертификатов от международных платежных систем «Visa» и «MasterCard».

Х.Насирзаде

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Тэги: GOLDENPAY, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ

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