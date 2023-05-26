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Туризм 26.05.2023 15:12

Туроператоры Дагестана посетят Азербайджан

Туроператоры Дагестана представят туристический потенциал республики в Азербайджане.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Центр поддержки экспорта Дагестана с 26 по 30 мая организовывает бизнес-миссию туроператоров в Азербайджан.

По словам руководителя Центра Руслана Абаскулиева, в рамках бизнес-миссии планируется обсуждение вариантов взаимодействия сразу по нескольким направлениям.

«Главная цель бизнес-миссии - презентовать туристический потенциал Дагестана, показать наши турмаршруты. Также у наших туристических компаний появится возможность провести деловые переговоры с коллегами из Азербайджана по запуску взаимных туров», - сказал Абаскулиев.

В состав делегации Дагестана войдут такие туроператоры, как «Адат», «ЭтноМир Кавказа», «Этнотревэл», «Дагтур», «Амиров-Тур».

Кроме того, в ходе миссии планируется подписание соглашений, в том числе и с шоу-румом Дагестана в Азербайджане по расширению перечня презентуемых брендов и товаров иностранным импортерам.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДАГЕСТАН, ТУРИЗМ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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