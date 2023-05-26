Туроператоры Дагестана посетят Азербайджан

Туроператоры Дагестана представят туристический потенциал республики в Азербайджане.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Центр поддержки экспорта Дагестана с 26 по 30 мая организовывает бизнес-миссию туроператоров в Азербайджан.
По словам руководителя Центра Руслана Абаскулиева, в рамках бизнес-миссии планируется обсуждение вариантов взаимодействия сразу по нескольким направлениям.
«Главная цель бизнес-миссии - презентовать туристический потенциал Дагестана, показать наши турмаршруты. Также у наших туристических компаний появится возможность провести деловые переговоры с коллегами из Азербайджана по запуску взаимных туров», - сказал Абаскулиев.
В состав делегации Дагестана войдут такие туроператоры, как «Адат», «ЭтноМир Кавказа», «Этнотревэл», «Дагтур», «Амиров-Тур».
Кроме того, в ходе миссии планируется подписание соглашений, в том числе и с шоу-румом Дагестана в Азербайджане по расширению перечня презентуемых брендов и товаров иностранным импортерам.
Б.Рустамбеков
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