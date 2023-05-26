Си Цзиньпин готов приложить усилия для развития отношений между Баку и Пекином

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности прилагать усилия для развития отношений с Азербайджаном.

"Я готов с Вами прилагать совместные усилия для развития двусторонних дружеских отношений и сотрудничества в здоровом и стабильном русле", - говорится в поздравительном послании китайского лидера президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

Документ опубликован в пятницу на сайте главы азербайджанского государства.

Си Цзиньпин в своем послании отметил , что ценит намерение Алиева укреплять сотрудничество Баку и Пекина, отметив, что договоренности, достигнутые в ходе двусторонней встречи в Самарканде в сентябре прошлого года, "эффективно реализуются".

"Наблюдается тенденция динамичного развития сотрудничества между двумя странами во всех сферах", - подчеркнул он.

Р.Керимов