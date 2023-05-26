Нефть перешла к росту

Цены на нефть перешли к росту днем в пятницу на фоне позитивных сигналов в отношении ситуации с потолком госдолга США.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:41 в пятницу составляет $76,89 за баррель, что на $0,63 (0,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,78 (1,09%), до $72,61 за баррель.
Представители Белого дома и республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США близки к заключению соглашения об увеличении лимита на государственные заимствования на два года, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
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