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Дальнее зарубежье 26.05.2023 16:27

Армия Сербии приведена в полную боеготовность из-за осложнения ситуации на севере Косово

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел армию в максимальную боевую готовность, сообщила сербская газета "Новости".

Армейские подразделения выдвинулись в сторону административной границы между Сербией и автономным краем Косово, говорится в публикации.

Ранее в пятницу стало известно об осложнении ситуации на севере края, где проживают преимущественно сербы. К зданиям органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке и Звечане направились колонны полицейских бронемашин. Появились сообщения о столкновениях между косовскими спецназовцами и сербами - сотрудниками органов самоуправления. В этих населенных пунктах звучат сирены, предупреждающие об опасности, прерваны занятия в школах. На пути в Лепосавич жители возводят баррикады.

Ситуация на севере Косово осложнилась после того, как накануне присягу приняли новые руководители органов местного самоуправления - косовские албанцы, поскольку сербы бойкотировали прошедшие недавно муниципальные выборы.

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Тэги: СЕРБИЯ, АРМИЯ, КОСОВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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