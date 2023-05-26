Армия Сербии приведена в полную боеготовность из-за осложнения ситуации на севере Косово

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел армию в максимальную боевую готовность, сообщила сербская газета "Новости".
Армейские подразделения выдвинулись в сторону административной границы между Сербией и автономным краем Косово, говорится в публикации.
Ранее в пятницу стало известно об осложнении ситуации на севере края, где проживают преимущественно сербы. К зданиям органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке и Звечане направились колонны полицейских бронемашин. Появились сообщения о столкновениях между косовскими спецназовцами и сербами - сотрудниками органов самоуправления. В этих населенных пунктах звучат сирены, предупреждающие об опасности, прерваны занятия в школах. На пути в Лепосавич жители возводят баррикады.
Ситуация на севере Косово осложнилась после того, как накануне присягу приняли новые руководители органов местного самоуправления - косовские албанцы, поскольку сербы бойкотировали прошедшие недавно муниципальные выборы.
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