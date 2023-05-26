Власти ФРГ в ходе визита спецпредставителя КНР призвали Пекин повлиять на РФ в связи с Украиной

Немецкие власти в ходе визита спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя в ФРГ обратились к правительству Китая с призывом оказать влияние на РФ по проблеме Украины.

"Германия обратилась к Китаю с убедительной просьбой повлиять на Россию, чтобы она (...) немедленно и полностью ушла с Украины", - приводят западные СМИ слова представителя МИД ФРГ.

В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что Ли Хуэй и госсекретарь МИД ФРГ Андреас Михаэлис вели интенсивные дискуссии, и что стороны условились продолжать диалог по ситуации вокруг Украины.

Также немецкая сторона заявила Ли Хуэю, что Китаю следует воздержаться от поставок вооружений России.