Власти ФРГ в ходе визита спецпредставителя КНР призвали Пекин повлиять на РФ в связи с Украиной

Немецкие власти в ходе визита спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя в ФРГ обратились к правительству Китая с призывом оказать влияние на РФ по проблеме Украины.
"Германия обратилась к Китаю с убедительной просьбой повлиять на Россию, чтобы она (...) немедленно и полностью ушла с Украины", - приводят западные СМИ слова представителя МИД ФРГ.
В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что Ли Хуэй и госсекретарь МИД ФРГ Андреас Михаэлис вели интенсивные дискуссии, и что стороны условились продолжать диалог по ситуации вокруг Украины.
Также немецкая сторона заявила Ли Хуэю, что Китаю следует воздержаться от поставок вооружений России.
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