В Азербайджане за 24 часа выявили 14 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 14 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 803, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о девяти случаях.
Третий день подряд не выявлено летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 273 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 821 тыс. 442 человека (+11 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 88 человек.
За сутки медики провели 659 тестов на коронавирус против 1 тыс. 148 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 616 тыс. 735 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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