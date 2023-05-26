В Азербайджане за 24 часа выявили 14 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 14 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 803, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о девяти случаях.

Третий день подряд не выявлено летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 273 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 821 тыс. 442 человека (+11 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 88 человек.

За сутки медики провели 659 тестов на коронавирус против 1 тыс. 148 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 616 тыс. 735 тестов на COVID-19.

Р.Керимов