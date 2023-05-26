В В.Зангезуре инфраструктурными проектами будет заниматься Служба восстановления, строительства и управления

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о создании ПЮЛ "Службы восстановления, строительства и управления №2 Восточно-Зангезурского экономического района".
Согласно указу, Служба будет заниматься организацией строительства многоквартирных домов и частных жилых домов в связи с возвращением населения в Лачинский и Кельбаджарский районы, управлением построенными многоквартирными домами, а также работами по благоустройству, озеленению и ЖКХ.
Уставный фонд Службы составляет 500 тыс. манатов и формируется за счет средств госбюджета.
Службе поручается в течение 3 дней обратиться в Минэкономики для получения государственной регистрации, после согласования с президентом Азербайджана в месячный срок утвердить структуру, фонд оплаты труда, численность работников и размер их оклада.
Для осуществления контроля за деятельностью Службы создается наблюдательный совет в составе 5 членов, включая председателя.
Кроме того, Алиев подписал распоряжение об утверждении состава наблюдательного совета Службы.
Тексты указа и распоряжения опубликованы на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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