Зеленский уверен в реализации потенциала стратегического партнерства Киева и Баку

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в максимальной реализации потенциала стратегического партнерства Киева и Баку.

"Уверен, что совместными усилиями мы сможем максимально реализовать имеющийся потенциал стратегического партнерства между Киевом и Баку во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в поздравительном послании Зеленского президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

Документ опубликован в пятницу на сайте главы азербайджанского государства.

Зеленский отметил, что азербайджано-украинские отношения имеют глубокие исторические корни и основаны на взаимном доверии, уважении и плодотворном сотрудничестве.

Он поблагодарил Азербайджан за поддержку в вопросе территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах и подтвердил неизменную позицию Украины в отношении поддержки территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Р.Керимов