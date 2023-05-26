Зеленский уверен в реализации потенциала стратегического партнерства Киева и Баку

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в максимальной реализации потенциала стратегического партнерства Киева и Баку.
"Уверен, что совместными усилиями мы сможем максимально реализовать имеющийся потенциал стратегического партнерства между Киевом и Баку во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в поздравительном послании Зеленского президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.
Документ опубликован в пятницу на сайте главы азербайджанского государства.
Зеленский отметил, что азербайджано-украинские отношения имеют глубокие исторические корни и основаны на взаимном доверии, уважении и плодотворном сотрудничестве.
Он поблагодарил Азербайджан за поддержку в вопросе территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах и подтвердил неизменную позицию Украины в отношении поддержки территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
Р.Керимов
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