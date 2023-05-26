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Регион 26.05.2023 18:30

Иран освободил бельгийского гуманитарного работника в обмен на осужденного иранского дипломата

Тегеран освободил заключенного в Иране бельгийца Оливье Вандекастеля в обмен на осужденного в Бельгии по обвинению в подготовке теракта во Франции иранца Ассадолу Ассади.

По сообщению европейских СМИ, об этом объявили в пятницу власти Омана, взявшего на себя роль посредника в дипломатической сделке двух государств.

После 455 дней в иранской тюрьме работавший в стране в составе гуманитарной организации Вандекастель был освобожден и доставлен в Оман в ночь на пятницу, где его передали представителям Бельгии.

"Он там прошел ряд медицинских обследований для оценки состояния здоровья, чтобы обеспечить его возвращение в возможно наилучших условиях", - сообщил бельгийский премьер Александр Де Кроо. Он опубликовал в своем твиттере фото Вандекастеля в самолете, который доставляет его из Омана в Бельгию, с подписью: "Наконец, свободен. Наконец, с нами".

К вечеру пятницы бельгийца ожидают на родине.

В то же время в оманскую столицу Маскат доставили Ассади. Суд города Антверпен приговорил в феврале 2021 года арестованного в Германии в июне 2018 года 48-летнего советника посольства Ирана в Австрии на 20 лет тюрьмы за подготовку теракта во Франции. В Бельгии был перехвачен направлявшийся во Францию автомобиль со взрывчаткой, организацию доставки которой следствие инкриминировало Ассади.

В январе нынешнего года иранский суд приговорил Вандекастеля к 40 годам тюрьмы и 74 ударам плетью, обвинив его по ряду пунктов, включая шпионаж и финансовые правонарушения.

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Тэги: ИРАН, БЕЛЬГИЕЦ, ОСВОБОЖДЕНИЕ

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