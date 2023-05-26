Доходы Азербайджана за январь-апрель от приватизации и сдачи в аренду госимущества превысили 51 млн манатов

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и сдачи в аренду государственного имущества в январе-апреле 2023 года составили 51,1 млн манатов ($30,1 млн по текущему курсу), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.

"В январе-апреле 2023 года поступления в госбюджет от приватизации госимущества составили 40,3 млн манатов, что в 2,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Кроме того, поступления в госбюджет от сдачи в аренду госимущества составили 10,8 млн манатов, увеличившись по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 25,2%", - отметили в Службе.

За январь-апрель 2023 года проведено 16 аукционов по приватизации госимущества. На аукционах были приватизированы акции двух акционерных общества, восемь малых госпредприятий, один вспомогательный строительный участок и 198 автомобилей.

Кроме того, за отчетный период посредством аукционов 13 месторождений полезных ископаемых переданы в пользование предпринимателей.

Также за отчетный период заключено 1045 договоров аренды, в том числе 223 договора - по аренде нежилых помещений, 822 - по аренде земельных участков.

Н.Аббасова