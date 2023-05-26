Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю в плюсе.
Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:50 составляет $76,81 за баррель, что на $0,55 (0,72%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,71 (0,99%), до $72,54 за баррель.
Поддержку рынку оказывают ожидания скорого решения проблемы лимита госдолга США. Как сообщила The Wall Street Journal, представители Белого дома и республиканского большинства в Палате представителей Конгресса близки к заключению соглашения о повышении потолка госзаимствований. Источники издания отмечают, что переговорщики пока не достигли окончательного соглашения, однако существенно сблизили позиции.
С начала текущего года нефть подешевела примерно на 10% на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления китайской экономики, а также ужесточения глобальной денежно-кредитной политики.
"Опасения в отношении состояния экономики сейчас влияют на рынок больше, чем факторы спроса и предложения, - отмечает аналитик Emirates NBD Эд Белл. - Мы ожидаем подъема цен на нефть в оставшейся части текущего года, если спрос продолжит расти и крупной рецессии удастся избежать".
Согласно прогнозу Emirates NBD, средняя цена Brent в четвертом квартале текущего года составит $95 за баррель.
Азербайджанские пограничники на границе с Арменией задержали двоих армянских диверсантов - Госпогранслужба Азербайджана
Байрамов и Коломина обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений
Зеленский уверен в реализации потенциала стратегического партнерства Киева и Баку
Президент Кыргызстана запретил в школах денежные поборы с родителей
В Азербайджане за 24 часа выявили 14 случаев COVID-19
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Германия заказала 18 танков Leopard взамен отправленных на Украину
Германия перебросит ЗРК Patriot из Словакии в Литву для обеспечения безопасности во время саммита НАТО
В Сербии прошел массовый митинг в поддержку Вучича на фоне роста протестов оппозиции
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС