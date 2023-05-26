Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:50 составляет $76,81 за баррель, что на $0,55 (0,72%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,71 (0,99%), до $72,54 за баррель.

Поддержку рынку оказывают ожидания скорого решения проблемы лимита госдолга США. Как сообщила The Wall Street Journal, представители Белого дома и республиканского большинства в Палате представителей Конгресса близки к заключению соглашения о повышении потолка госзаимствований. Источники издания отмечают, что переговорщики пока не достигли окончательного соглашения, однако существенно сблизили позиции.

С начала текущего года нефть подешевела примерно на 10% на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления китайской экономики, а также ужесточения глобальной денежно-кредитной политики.

"Опасения в отношении состояния экономики сейчас влияют на рынок больше, чем факторы спроса и предложения, - отмечает аналитик Emirates NBD Эд Белл. - Мы ожидаем подъема цен на нефть в оставшейся части текущего года, если спрос продолжит расти и крупной рецессии удастся избежать".

Согласно прогнозу Emirates NBD, средняя цена Brent в четвертом квартале текущего года составит $95 за баррель.