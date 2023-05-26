Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8254 RUR   0.0212 GBR   2.0967 TRY   0.085

Цена на нефть

25.05 $/bbl +/- WTI 71.83 -2.51 Brent 76.26 -2.10

ТЭК 26.05.2023 19:23

Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:50 составляет $76,81 за баррель, что на $0,55 (0,72%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,71 (0,99%), до $72,54 за баррель.

Поддержку рынку оказывают ожидания скорого решения проблемы лимита госдолга США. Как сообщила The Wall Street Journal, представители Белого дома и республиканского большинства в Палате представителей Конгресса близки к заключению соглашения о повышении потолка госзаимствований. Источники издания отмечают, что переговорщики пока не достигли окончательного соглашения, однако существенно сблизили позиции.

С начала текущего года нефть подешевела примерно на 10% на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления китайской экономики, а также ужесточения глобальной денежно-кредитной политики.

"Опасения в отношении состояния экономики сейчас влияют на рынок больше, чем факторы спроса и предложения, - отмечает аналитик Emirates NBD Эд Белл. - Мы ожидаем подъема цен на нефть в оставшейся части текущего года, если спрос продолжит расти и крупной рецессии удастся избежать".

Согласно прогнозу Emirates NBD, средняя цена Brent в четвертом квартале текущего года составит $95 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть перешла к росту Цены на нефть продолжают снижаться Нефть продолжает дешеветь, Brent - у $75,8 за баррель Цены на нефть падают, Brent - ниже $77 за баррель Brent стабильна на уровне $78,35 за баррель Brent подорожала до $78,21 за баррель Цены на нефть продолжают расти, Brent приблизилась к $78 за баррель Цены на нефть уверенно растут, Brent торгуется на уровне $77,67 за баррель Цены на нефть продолжают расти, Brent - выше $77 за баррель Цены на нефть ускорили рост, Brent - у $76,7 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az