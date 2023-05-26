Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8254 RUR   0.0212 GBR   2.0967 TRY   0.085

Цена на нефть

25.05 $/bbl +/- WTI 71.83 -2.51 Brent 76.26 -2.10

СНГ 26.05.2023 19:40

Путин поддержал предложение облегчить пребывание в РФ иностранных инвесторов и специалистов

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение упростить процедуры для пребывания в РФ иностранных инвесторов и специалистов, подчеркнув, что окончательное решение должно быть взвешенным.

С таким предложением выступил один из участников встречи президента с членами общественной организации "Деловая Россия". В том числе он предположил, что для иностранных инвесторов можно было бы сделать новую категорию виз со сроком действия три года и возможностью ее продления.

Глава государства заявил, что недавно обсуждал эту тему с министром иностранных дел применительно к разным странам мира, в том числе возможное введение безвизового режима для отдельных стран. По его словам, глава МИД обратил внимание в этой связи на проблему компенсации выпадающих доходов из-за введения новых визовых правил.

"Я хочу, чтобы вы знали. Я полностью на вашей стороне", - сказал Путин.

"Обычная практика - взаимность. Но мы сегодня живем в особых условиях. Здесь нам нужно думать не о взаимности в классическом смысле этого слова, а о целесообразности для страны при любом нашем действии", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что работа на этот счет будет проведена.

"Министерство иностранных дел такое поручение имеет, правоохранители и специальные службы. Так, чтобы здесь все коллеги поучаствовали и приняли взвешенное решение", - сказал президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИНВЕСТОРЫ, ПРОЦЕДУРЫ


Похожие новости


Путин ожидает, что на встрече с Алиевым и Пашиняном удастся выйти на путь конструктивного развития ситуации между Арменией и Азербайджаном Путин: рассчитываем на скорое завершение подготовки с участием Азербайджана соглашения о сотрудничестве по развитию ж/д инфраструктуры и перевозок по Север-Юг Песков назвал ложью, что двойники работают за Путина в то время как он сидит в бункере Путин обсудил с Пашиняном мирный договор между Арменией и Азербайджаном Путин обвинил Запад в строительстве «новой оси» Эрдоган и Путин обсудили двусторонние связи и Украину Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил сделанный Китаем колоссальный рывок вперед, которому в России даже немного завидуют Путин поручил подготовить предложения по миграционной политике к 1 июля Зеленский назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина «историческим» Путин: теоретически в подрыве "Северных потоков" заинтересованы США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az