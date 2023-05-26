Путин поддержал предложение облегчить пребывание в РФ иностранных инвесторов и специалистов

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение упростить процедуры для пребывания в РФ иностранных инвесторов и специалистов, подчеркнув, что окончательное решение должно быть взвешенным.
С таким предложением выступил один из участников встречи президента с членами общественной организации "Деловая Россия". В том числе он предположил, что для иностранных инвесторов можно было бы сделать новую категорию виз со сроком действия три года и возможностью ее продления.
Глава государства заявил, что недавно обсуждал эту тему с министром иностранных дел применительно к разным странам мира, в том числе возможное введение безвизового режима для отдельных стран. По его словам, глава МИД обратил внимание в этой связи на проблему компенсации выпадающих доходов из-за введения новых визовых правил.
"Я хочу, чтобы вы знали. Я полностью на вашей стороне", - сказал Путин.
"Обычная практика - взаимность. Но мы сегодня живем в особых условиях. Здесь нам нужно думать не о взаимности в классическом смысле этого слова, а о целесообразности для страны при любом нашем действии", - добавил президент.
Путин подчеркнул, что работа на этот счет будет проведена.
"Министерство иностранных дел такое поручение имеет, правоохранители и специальные службы. Так, чтобы здесь все коллеги поучаствовали и приняли взвешенное решение", - сказал президент.
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