Путин поддержал предложение облегчить пребывание в РФ иностранных инвесторов и специалистов

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение упростить процедуры для пребывания в РФ иностранных инвесторов и специалистов, подчеркнув, что окончательное решение должно быть взвешенным.

С таким предложением выступил один из участников встречи президента с членами общественной организации "Деловая Россия". В том числе он предположил, что для иностранных инвесторов можно было бы сделать новую категорию виз со сроком действия три года и возможностью ее продления.

Глава государства заявил, что недавно обсуждал эту тему с министром иностранных дел применительно к разным странам мира, в том числе возможное введение безвизового режима для отдельных стран. По его словам, глава МИД обратил внимание в этой связи на проблему компенсации выпадающих доходов из-за введения новых визовых правил.

"Я хочу, чтобы вы знали. Я полностью на вашей стороне", - сказал Путин.

"Обычная практика - взаимность. Но мы сегодня живем в особых условиях. Здесь нам нужно думать не о взаимности в классическом смысле этого слова, а о целесообразности для страны при любом нашем действии", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что работа на этот счет будет проведена.

"Министерство иностранных дел такое поручение имеет, правоохранители и специальные службы. Так, чтобы здесь все коллеги поучаствовали и приняли взвешенное решение", - сказал президент.