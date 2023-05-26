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Спецпрокурор США Дарем даст в июне показания в Конгрессе по докладу о связях Трампа с РФ

Спецпрокурор США Джон Дарем в июне предстанет в Палате представителей на слушаниях по докладу о предполагаемых связях бывшего президента страны Дональда Трампа с Россией, сообщают американские СМИ.

Слушания назначены на 20 июня, они пройдут за закрытыми дверями в комитете по разведке. Затем, 21 июня, Дарем ответит на вопросы членов комитета по судебным делам уже в открытом формате.

Ранее в мае Дарем сообщил по итогам многолетнего расследования, что ФБР по итогам президентских выборов 2016 года начали расследование о предполагаемых связях Трампа с РФ, не имея для этого серьезных оснований.

То расследование вёл спецпрокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Сам Трамп также отреагировал на доклад Дарема, заявив, что американских граждан обманывали, когда несколько лет Минюст и ФБР вели расследование о его предполагаемых связях с Россией.

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Тэги: США, СПЕЦПРОКУРОР, КОНГРЕСС, СЛУШАНИЯ


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