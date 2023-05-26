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Наука и образование 26.05.2023 20:10

Президент Кыргызстана запретил в школах денежные поборы с родителей

В кыргызских школах введен запрет на сборы денежных средств и создание общественных фондов при них, соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О мерах по обеспечению государственных гарантий реализации права детей на получение бесплатного школьного образования", - сообщает в пятницу пресс-служба кыргызского лидера.

По ее данным, указом установлено, что денежные средства на ремонт, охрану и приобретение бытовых предметов, необходимых государственным общеобразовательным организациям в обязательном порядке должны выделяться из государственного бюджета Киргизии.

Министерству образования поручено в месячный срок разработать и внести на утверждение кабинета министров проект нормативного правового акта, запрещающего сбор денежных средств в государственных школах, в котором должна быть предусмотрена ответственность за нарушение закона.

"Педагогическим работникам и административному персоналу школ запрещено осуществлять сборы денег с родителей учащихся и участвовать в работе попечительских советов и родительских комитетов при рассмотрении финансовых вопросов", - говорится в документе.

Кроме того, согласно указу, в случае выявления фактов незаконного взимания денежных средств или оказания морально-психологического давления на учащихся и их родителей к виновным лицам применять меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ШКОЛЫ, ПОБОРЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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