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Финансы 26.05.2023 20:22

Турецкая лира упала до рекордного минимума перед вторым туром президентских выборов

Курс турецкой лиры в пятницу опустился до рекордного минимума относительно доллара США в преддверии второго тура президентских выборов, сообщает Trading Economics.

Нацвалюта торгуется на уровне 19,972 лиры/$1. При этом ранее в ходе торгов курс доллара поднимался выше 20 лир/$1.

Между тем фондовый индекс BIST 100 вырос по итогам торгов в пятницу на 3,5% - до максимума за последние семь рабочих дней.

Второй тур президентских выборов пройдет 28 мая. Первый тур выиграли Эрдоган (49,52% голосов) и глава Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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