АЖД предпринимают меры для расширения БТК с целью привлечения большего количества грузов в Средний коридор

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) предпринимают меры по ускорению темпов строительства на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) с целью увеличения потенциала грузоперевозок.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в АЖД, с этой целью общество привлекло новых подрядчиков для ускорения ремонтно-восстановительных, реконструкционных и строительных работ и завершения проекта в кратчайшие сроки на участке железной дороги БТК протяженностью 183 км, проходящей через Грузию.
«Ремонтно-восстановительные работы на проходящем по горно-лесистой местности со сложным рельефом участке Марабда-Карцахи, первоначально введенной в эксплуатацию в 2017 году, были начаты в рамках мер по оздоровлению дорожного хозяйства, увеличению пропускной способности линии и безопасности движения. В итоге проводимые сейчас работы сыграют важную роль в доставке в Европу еще большего количества грузов из Китая и Центральной Азии», - подчеркнули в АЖД.
Так, более скорая доставка грузов из Азии в Европу всего одной перевалочной операцией через Азербайджан существенно выделяет важность БТК в региональной транспортной сети.
В настоящее время линии полностью электрифицированы, строительство железнодорожной линии в основном завершено, на 12 станциях осуществляются завершающие работы по электроснабжению, установке оборудования связи и сигнализации, административным зданиям для работников станций, современным вспомогательным коммуникациям.
«Для скорейшего завершения указанных работ с середины мая на линии временно ограничена перевозка грузов», - подчеркивает АЖД.
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