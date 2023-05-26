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Транспорт и связь 26.05.2023 21:07

АЖД предпринимают меры для расширения БТК с целью привлечения большего количества грузов в Средний коридор

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) предпринимают меры по ускорению темпов строительства на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) с целью увеличения потенциала грузоперевозок.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в АЖД, с этой целью общество привлекло новых подрядчиков для ускорения ремонтно-восстановительных, реконструкционных и строительных работ и завершения проекта в кратчайшие сроки на участке железной дороги БТК протяженностью 183 км, проходящей через Грузию.

«Ремонтно-восстановительные работы на проходящем по горно-лесистой местности со сложным рельефом участке Марабда-Карцахи, первоначально введенной в эксплуатацию в 2017 году, были начаты в рамках мер по оздоровлению дорожного хозяйства, увеличению пропускной способности линии и безопасности движения. В итоге проводимые сейчас работы сыграют важную роль в доставке в Европу еще большего количества грузов из Китая и Центральной Азии», - подчеркнули в АЖД.

Так, более скорая доставка грузов из Азии в Европу всего одной перевалочной операцией через Азербайджан существенно выделяет важность БТК в региональной транспортной сети.

В настоящее время линии полностью электрифицированы, строительство железнодорожной линии в основном завершено, на 12 станциях осуществляются завершающие работы по электроснабжению, установке оборудования связи и сигнализации, административным зданиям для работников станций, современным вспомогательным коммуникациям.

«Для скорейшего завершения указанных работ с середины мая на линии временно ограничена перевозка грузов», - подчеркивает АЖД.

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Тэги: АЖД, БТК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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