Азербайджанские пограничники на границе с Арменией задержали двоих армянских диверсантов - Госпогранслужба Азербайджана

Азербайджанские пограничники в пятницу пресекли попытку незаконного пересечения границы диверсионной группы ВС Армении, задержаны двое диверсантов, сообщила Государственная погранслужба (ГПС) Азербайджана. "26 мая на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через территорию Зангиланского района, была пресечена попытка нарушения государственной границы Азербайджана диверсионной группой ВС Армении. В результате бдительности военнослужащих, несущих службу на погранично-боевом пункте, было своевременно обнаружено передвижение диверсионной группы и приняты необходимые меры, в результате которых задержаны двое военнослужащих ВС Армении", - говорится в информации. По информации ГПС, остальные члены диверсионной группы сбежали, воспользовавшись сложным рельефом указанной местности. "Оперативная обстановка находится под контролем", - отмечает ведомство. Н.Аббасова

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