В Польше согласовывают документ о закрытии границы для российских и белорусских грузовых автомобилей

Польша готовится ввести полный запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси и России. Соответствующий проект постановления польского министерства внутренних дел и администрации опубликован в пятницу на сайте правительственного законодательного центра.

"Пограничное грузовое движение в пунктах пропуска через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории республики или Российской Федерации, приостанавливается до особого распоряжения", - говорится в документе, который в настоящее время проходит стадию юридического согласования перед тем, как будет направлен на подписание министру внутренних дел и администрации Польши.

Согласно тексту постановления, оно вступит в силу на следующий день после опубликования.