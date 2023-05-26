Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8254 RUR   0.0212 GBR   2.0967 TRY   0.085

Цена на нефть

25.05 $/bbl +/- WTI 71.83 -2.51 Brent 76.26 -2.10

Дальнее зарубежье 26.05.2023 21:34

В Польше согласовывают документ о закрытии границы для российских и белорусских грузовых автомобилей

Польша готовится ввести полный запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси и России. Соответствующий проект постановления польского министерства внутренних дел и администрации опубликован в пятницу на сайте правительственного законодательного центра.

"Пограничное грузовое движение в пунктах пропуска через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории республики или Российской Федерации, приостанавливается до особого распоряжения", - говорится в документе, который в настоящее время проходит стадию юридического согласования перед тем, как будет направлен на подписание министру внутренних дел и администрации Польши.

Согласно тексту постановления, оно вступит в силу на следующий день после опубликования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


Похожие новости


Единственным условием мира в Украине может быть только полный вывод российских войск - Дуда Польша начнет строительство электронного барьера на границе с РФ в марте Польша возведет электронный барьер на границе с Россией Варшава против участия представителей РФ и Белоруссии в ноябрьской сессии ПА ОБСЕ - Джабаров Минобороны РФ: Россия не наносила ударов по целям вблизи украинско-польской границы МИД РФ заявил, что идея передачи Украине ядерного оружия ставит под удар народ Польши Россия ввела блокирующие санкции в отношении владельца польского участка газопровода «Ямал-Европа» Премьер Польши призвал ЕС отказаться от оплаты газа в рублях и усилить давление на РФ Польша отказалась платить за газ в рублях, ждет прекращения поставок со среды Заявка на транзит газа через Украину снизилась до минимума с середины февраля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az