Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ.

"В последние дни от украинской стороны поступил соответствующий запрос", - говорится в сообщении.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники пишет, что президент Украины Владимир Зеленский уже говорил об этом канцлеру Олафу Шольцу во время своего визита в Берлин в начале мая: "Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако федеральное министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus", - сказано в сообщении.

Издание отмечает, что согласно характеристикам и дальнобойности Taurus власти ФРГ становятся перед важной дилеммой.

В.Алиев