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Дальнее зарубежье 27.05.2023 12:07

В Британии подсчитали, во сколько обошелся гражданам выход страны из Евросоюза

После выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС) цены на продукты питания в королевстве приблизились к историческому максимуму. Стоимость увеличилась в среднем на 25% на фоне кризиса, а общий ущерб от бюрократических ограничений составил £6,95 млрд, сообщает местная газета The Independent со ссылкой на результаты исследования аналитиков Лондонской школой экономики (London School of Economics, LSE).

При этом, если бы страна осталась в Евросоюзе (ЕС), то рост цен на продукты питания составил бы только 17%. Однако бюрократические ограничения, связанные с Brexit, привели к повышению стоимости некоторых видов потребительских товаров в Британии на 46%, уточняется в статье.

"Общая дополнительная стоимость бюрократической волокиты Brexit для британских домохозяйств составила £6,95 млрд. Бюрократия из-за Brexit только в виде более высоких счетов за питание обошлась каждой семье в 250 фунтов стерлингов с тех пор, как Великобритания вышла из ЕС. Рост цен на продукты питания был бы на 8 процентных пунктов ниже - почти на треть - без Brexit, на уровне 17% вместо фактического увеличения почти на 25%", - заключается в статье.

В.Алиев

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОСОЮЗ, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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