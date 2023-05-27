Выплата компенсации по застрахованным вкладам в Gunay Bank начнется 19 июня

Выплата компенсации по застрахованным вкладам в ОАО «Gunay Bank» начнется 19 июня, сообщает Фонд страхования вкладов.
Как сообщалось ранее, Центробанк Азербайджана с 17 мая 2023 года аннулировал лицензию ОАО «Gunay Bank» и направил обращение в суд о ликвидации кредитной организации путем банкротства. Причина аннулирования лицензии – размер капитала банка ниже минимального требования, коэффициент адекватности капитала ниже 3%. Кроме этого, банк допустил нарушения в пруденциальной отчетности.
Ликвидатором банка является Фонд страхования вкладов.
Ранее ЦБ сообщал, что на конец первого квартала 2023 года объем застрахованных вкладов в Gunay Bank оценивается в 38,5 млн манатов. В целом, у 99,9% вкладчиков банка вклады считаются застрахованными.
ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 3 физических лица.
Р.Ахмедов
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