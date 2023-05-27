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Внешняя политика 27.05.2023 14:11

Президент Индии надеется на дальнейшее развитие сотрудничества с Азербайджаном

Президент Индии Драупади Мурму выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Азербайджаном на основе взаимного уважения и интересов.

"Между Индией и Азербайджаном существуют связи, опирающиеся на исторические корни. В последнее время товарооборот между Индией и Азербайджаном значительно увеличился. Надеюсь, что наше сотрудничество и дальше будет развиваться на основе взаимного уважения и интересов", - говорится в поздравительном послании индийского лидера президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

Документ опубликован в пятницу на сайте главы азербайджанского государства.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АЛИЕВ


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