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Внутренняя политика 27.05.2023 14:22

Алиев посетил Кельбаджарский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу посетил Кельбаджарский район, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В ходе поездки глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента сел Яншаг и Заллар Кельбаджарского района, а также в открытии малых гидроэлектростанций "Камышлы" и "Мейдан" ОАО "Азерэнержи".

Алиев был проинформирован о тоннелях, построенных на автомобильной дороге Тоганали-Кельбаджар-Истису протяженностью 82 километра, и работах, проделанных на этой дороге и на дороге Кельбаджар-Лачин протяженностью 76 километров с ноября 2021 года по май 2023 года.

Глава государства также принял участие в открытии военного госпиталя в Кельбаджаре, закладке жилого квартала и школы для 960 учащихся.

В.Алиев

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