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Внешняя политика 27.05.2023 14:55

Токаев выразил удовлетворение высокой динамикой казахско-азербайджанского сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил высокую динамику казахско-азербайджанского сотрудничества, которое в полной мере отвечает уровню стратегического партнерства и союзничества.

"С большим удовлетворением отмечаю высокую динамику казахско-азербайджанского сотрудничества, которое наполняется новым качественным содержанием и в полной мере отвечает уровню стратегического партнерства и союзничества", - говорится в поздравительном послании казахстанского лидера президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости - 28 мая.

Документ опубликован в субботу на сайте главы азербайджанского государства.

Касым-Жомарт Токаев в своем послании выразил уверенность в том, что под сильным лидерством Алиева Азербайджан продолжит продвижение по пути устойчивого развития, успешно воплощая в жизнь высокие цели и задачи по построению процветающего государства.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, АЛИЕВ, ТОКАЕВ


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