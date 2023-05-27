Президент Словакии уверена в успешном развитии отношений между Братиславой и Баку

Президент Словакии Зузана Чапутова выразила уверенность в успешном развитии отношений между Братиславой и Баку по всем направлениям.

"Верю, что развитие отношений между нашими странами будет успешно продолжаться по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, во благо наших народов", - говорится в поздравительном послании словацкого лидера президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости - 28 мая.

Документ опубликован в субботу на сайте главы азербайджанского государства.

Чапутова в своем послании отметила, что изменение климата, связанные с этим социальные и экономические вызовы, дефицит энергии, гибридные угрозы, а также ряд факторов, угрожающих глобальной безопасности, сейчас создают большую необходимость в международном сотрудничестве, чем когда-либо.

В.Алиев