Алиев заложил фундамент села Заллар Кяльбаджарского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в церемонии закладки фундамента села Заллар Кяльбаджарского района, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.
Глава государства был проинформирован о проекте села Заллар.
Было отмечено, что в целом в селе предусмотрено расселить 487 семей. Для создания населенного пункта выделен земельный участок площадью 137 гектаров с учетом 20-летней перспективы и развития после этого периода. На первом этапе планируется построить одноэтажные частные дома для переселения в село 350 семей. Из намеченных к строительству 350 домов 100 будут двухкомнатными, 167 - трехкомнатными, 57 - четырехкомнатными и 26 - пятикомнатными. Здесь будут построены школа на 360 ученических мест, детский сад на 120 мест.
Было отмечено, что в селе Заллар будут созданы все условия для обеспечения занятости и отдыха населения, проведены широкомасштабные работы по благоустройству и озеленению. Для освещения домов и улиц здесь будет использована "зеленая" энергия.
Далее Алиев заложил фундамент села Заллар.
В.Алиев
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