Президент Азербайджана заложил фундамент села Яншаг Кяльбаджарского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в церемонии закладки фундамента села Яншаг Кяльбаджарского района, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал Алиева о предстоящей работе в селе.

Было отмечено, что в целом в селе Яншаг планируется поселить 421 семью. Для создания населенного пункта предусмотрено выделить земельный участок площадью более 121 гектара с учетом 20-летней перспективы и развития после этого периода. На первом этапе планируется построить одноэтажные частные дома для переселения в село 218 семей. Из этих 218 домов 50 будут двухкомнатными, 112 - трехкомнатными, 41 - четырехкомнатными и 15 - пятикомнатными. Здесь будут построены школа на 264 ученических места, детский сад на 80 мест.

Было отмечено, что в селе Яншаг будут созданы все условия для обеспечения занятости и отдыха населения, проведены широкомасштабные работы по благоустройству и озеленению. Для освещения домов и улиц здесь будет использована "зеленая" энергия.

Далее Алиев заложил фундамент села Яншаг.

В.Алиев