В Азербайджане за 24 часа выявили 9 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 9 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 812, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее был зарегистрировано 14 случаев.
За 24 часа от COVID-19 никто не умер.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 273 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 821 тыс. 451 человек (+9 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 88 человек.
За сутки медики провели 1160 тестов на коронавирус против 659 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 617 тыс. 895 тестов на COVID-19.
В.Алиев
Президент Азербайджана заложил фундамент села Яншаг Кяльбаджарского района
Выплата компенсации по застрахованным вкладам в Gunay Bank начнется 19 июня
Delta Air Lines остается самым дорогим авиабрендов мира 5-й год - Brand Finance
АЖД предпринимают меры для расширения БТК с целью привлечения большего количества грузов в Средний коридор
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Вучевич
Украинских военных начали обучать управлению танками Abrams в Германии
Восстановление авиасообщения между Россией и Грузией не имеет ничего общего с политикой - премьер-министр Гарибашвили
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС