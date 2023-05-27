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Внутренняя политика 27.05.2023 19:16

Алиев посетил Лачинский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу посетил Лачинский район, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В ходе поездки глава государства принял участие в открытии в Лачинском районе 110/35/10-киловольтной подстанции "Горчу" Открытого акционерного общества "Азерэнержи", закладке фундаментов поселка Горчу и села Шельве, ознакомился с работой, проводимой в Агропромышленном парке города Лачин.

Алиев также принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Лачин город", ознакомился со строительными работами в селе Забух.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАЧИН, ПРЕЗИДЕНТ, АЛИЕВ


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