Члены НАТО не пришли к согласию по графику вступления Украины в альянс

Страны Североатлантического альянса не достигли согласия по вопросу вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает агентство АNSА.
По данным СМИ, ряд стран НАТО призывает других членов военного блока предложить Украине график вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе.
Ранее исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что страна надеется на прогресс в поддержке Украины со стороны стран Североатлантического альянса по итогам встречи глав Министерств иностранных дел в Осло.
До этого сообщалось, что представители Украины и НАТО провели 25-26 мая в Брюсселе заседание рабочей группы по научному и экологическому сотрудничеству, где запустили диалог по инновациям "высокого уровня". Также альянс в рамках инновационного диалога пообещал предоставить Украине своих экспертов.
Портал Euractiv написал о том, что дипломаты Североатлантического альянса изучают способы направить Киев на путь членства в блоке путем создания совета Украина - НАТО, однако не рассматривают вариант ускоренного вступления страны в свои ряды.
В.Алиев
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