Саудовская делегация прибыла в Сирию на переговоры о возобновлении работы посольства

Делегация Саудовской Аравии в субботу прибыла в Сирию на переговоры о возобновлении работы посольства королевства в Дамаске, сообщает портал канала "Аль-Арабийя".

Возглавляет делегацию, в которую вошли дипломаты и технические специалисты, представитель МИД Саудовской Аравии Гази бен Рафи аль-Анзи.

Сообщается, что в сирийском МИД делегация провела встречу с помощником министра иностранных дел Айманом Сусаном.

Сусан заявил, что министерство готово оказать специалистам из Саудовской Аравии необходимую помощь для облегчения работы.

В конце марта стало известно, что Сирия и Саудовская Аравия договорились о возобновлении работы своих посольств спустя 10 лет после разрыва дипотношений.