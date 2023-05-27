Первый жилой квартал в Кяльбаджаре будет включать 112 квартир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу заложил фундамент первого жилого квартала в городе Кяльбаджар Площадь жилого квартала 3,26 гектара. В квартале планируется построить 3 четырехэтажных и 10 двухэтажных зданий. Здесь в 112 квартирах будут проживать более 460 человек. Архитектура жилых зданий, отражая рельефные особенности территорий, разработана в альпийском стиле. Р.Ахмедов

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