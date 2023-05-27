Спикер Палаты представителей представителей увидел прогресс в переговорах по госдолгу США

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что переговорщики-республиканцы и Белый дом стали ближе к соглашению на переговорах о потолке госдолга США, сообщает в субботу издание Politico.
Маккарти заявил журналистам, что стороны "ближе к соглашению сейчас... потому что я вижу прогресс".
При этом он отметил, что достижение компромисса по вопросу госдолга в течение субботы является маловероятным.
Президент США Джо Байден не участвует в переговорах в субботу, так как в пятницу покинул Вашингтон и отправился в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид. Переговорщики из Белого дома, со своей стороны, работу продолжают. При этом президент находится в контакте со своей командой, связываясь с ними несколько раз в день.
Ранее в субботу один из переговорщиков-республиканцев член Палаты представителей Патрик Макгенри сообщал, что стороны могут достигнуть соглашения через несколько часов или несколько дней.
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