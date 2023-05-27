Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8254 RUR   0.0212 GBR   2.0967 TRY   0.085

Цена на нефть

25.05 $/bbl +/- WTI 71.83 -2.51 Brent 76.26 -2.10

Дальнее зарубежье 27.05.2023 22:04

Спикер Палаты представителей представителей увидел прогресс в переговорах по госдолгу США

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что переговорщики-республиканцы и Белый дом стали ближе к соглашению на переговорах о потолке госдолга США, сообщает в субботу издание Politico.

Маккарти заявил журналистам, что стороны "ближе к соглашению сейчас... потому что я вижу прогресс".

При этом он отметил, что достижение компромисса по вопросу госдолга в течение субботы является маловероятным.

Президент США Джо Байден не участвует в переговорах в субботу, так как в пятницу покинул Вашингтон и отправился в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид. Переговорщики из Белого дома, со своей стороны, работу продолжают. При этом президент находится в контакте со своей командой, связываясь с ними несколько раз в день.

Ранее в субботу один из переговорщиков-республиканцев член Палаты представителей Патрик Макгенри сообщал, что стороны могут достигнуть соглашения через несколько часов или несколько дней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ГОСДОЛГ, ПЕРЕГОВОРЫ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Байден и спикер Палаты представителей не смогли достичь соглашения по решению проблемы госдолга В Белом доме заявили, что позиция республиканцев в Конгрессе США ставит страну на грань дефолта Банки США могут столкнуться с истощением ликвидности после разрешения ситуации с госдолгом Байден заявил, что США удастся избежать дефолта по долгу Байден с оптимизмом смотрит на дальнейшие переговоры с республиканцами по госдолгу Переговоры по госдолгу США возобновятся во вторник - Байден Повышение Конгрессом потолка госдолга США является единственным выходом из тупика - Йеллен Йеллен предупредила о тяжелых последствиях затягивания решения проблемы лимита госдолга США Минфин США останется без средств к началу июня, если Конгресс не повысит лимит госдолга - Йеллен Байден намерен обсудить проблему госдолга с лидерами конгресса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az